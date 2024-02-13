Ekonomim: в Анталье произошли наводнения из-за ливней

Проливные дожди вызвали наводнения в Анталье, сообщило местное издание Ekonomim. По информации газеты, из-за последствий сильных осадков перемещаться по дорогам стало затруднительно, а в некоторых кварталах в сельской местности оказались подтоплены дома.
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