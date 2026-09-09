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«Барыс» победил «Салават» – 8:6, Бэйли и Томпсон набрали по 3 очка. Команда Кравеца выиграла 2 матча подряд со старта сезона с общим счетом 15:7

« Салават Юлаев » проиграл « Барысу » (6:8) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера  Михаила Кравеца выиграла вторую игру подряд со старта сезона-2026/27.

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