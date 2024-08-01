«Властелин колец», Олимпиада-80 и аниме по «Рику и Морти»: 15 главных сериалов августа

Пока в России замедляют YouTube, индустрия сериалов тормозить вовсе не собирается и только набирает обороты — в последнем месяце лета на экраны выйдет масса интересных новинок, долгожданных продолжений и неожиданных ревайвалов вроде сиквела «Города Бога» и переосмысления «Рика и Морти» в стилистике аниме.