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В Пермском крае общественники организовали для подростков «Социальный кинозал»

Краснокамске при поддержке сотрудников полиции и представителей Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел состоялось мероприятие «Социальный кинозал».

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