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Закон, порядок, государство

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Жительница Москвы поблагодарила участкового уполномоченного полиции из Кабардино-Балкарии за профессионализм и грамотный подход к выполнению служебных обязанностей

В министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике поступило письмо со словами благодарности от 70-летней жительницы Москвы.

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