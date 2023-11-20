Предприниматели продолжают жаловаться смоленскому уполномоченному на проблемы с ТКО

В рамках приема, который прошел в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, к бизнес-омбудсмену Алексею Ефременкову поступило обращение от предпринимателя с жалобой на регионального оператора.
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