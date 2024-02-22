Французский политик Дюпон-Эньян оспорит соглашение о безопасности с Украиной

Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что намерен оспорить в Госсовете Франции соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом страны Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии