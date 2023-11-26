Женщины занимают лишь 10% руководящих должностей - индекс FTSE350

Даже несмотря на то, что крупнейшие британские компании нанимают женщин на руководящие должности самыми быстрыми темпами за последние пять лет, существует большое препятствие, которое необходимо преодолеть: они по-прежнему вряд ли будут занимать влиятельные должности, контролирующие коммерческую сторону бизнеса.
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