Яшел Үзәндә «Хезмәт батырлыгы шәһәре» стеласын урнаштырачаклар

Яшел Үзән муниципаль районы башкарма комитеты «Хезмәт батырлыгы шәһәре» стеласын куюга һәм Яшел Үзән янындагы территорияне төзекләндерүгә электрон аукцион игълан итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым