Врач назвала привычки, которые реально помогают снизить риск деменции

Для профилактики деменции важны не отдельные «суперфуды» или привычные головоломки, а комплексный подход: физическая активность, сложная умственная нагрузка, общение, сон и питание, рассказала в беседе с Пятым каналом врач Анастасия Самойлова.
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