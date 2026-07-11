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Аргументы и Факты

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Врач назвала привычки, которые реально помогают снизить риск деменции

Врач назвала привычки, которые реально помогают снизить риск деменции

Для профилактики деменции важны не отдельные «суперфуды» или привычные головоломки, а комплексный подход: физическая активность, сложная умственная нагрузка, общение, сон и питание, рассказала в беседе с Пятым каналом врач Анастасия Самойлова.

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