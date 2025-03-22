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UFC Fight Night 255: Эдвардс – Брэди, Блахович – Ульберг, основной кард – в 23:00

В ночь с 22 на 23 марта в Лондоне пройдет UFC Fight Night 255. Главным событием станет бой в полусреднем весе между американцем Шоном Брэди и британцем Леоном Эдвардсом.

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