Германия взялась за старое

Поздняя беременность реваншизмом, в итоге разрешившаяся родами, стала достоянием общественности. Официальный представитель бундесвера на брифинге для прессы заявил, что "теперь наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму в Германии будут чтить память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха "участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого".