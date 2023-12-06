В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку

Сергей Олейников Мало того, я бы предложил оторвать им ноги и руки - самовар сделать и пенсий никаких не платить... Таких мразей нельзя оставлять подвижными...

Аким Воземчук Да был момент в истории страны ,когда в одночасье исчезли все бандиты.Я то всё думал, куда они подевались??