ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Чтобы товар произвести необходимы предприятия его производящие! А в России при развале СССР по факту заводы и фабрики...Путин поставил то...
  • Олег Самойлов
    Да ладно, ПРИ Ельцине! Пусть посчитала бы она свою пенЗию при БрежнЁве!Путин поставил то...
  • Олег Самойлов
    вавальга алссысайсаффффа! Ты подмывалась когда, падаль совковая?Батька удвоил нал...

В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку

В отношении мешавших парковаться инвалиду-ветерану возбуждены уголовные дела — автомобили злоумышленников направлены на спецстоянку

Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! Печальный конфликт в Псковской области закончился победой здравого смысла над абсурдом! 👍🥳 Некоторые местные жильцы оскорбляли инвалида-ветерана в общедомовом чате, устраивали ссоры, специально занимали место для инвалидов машинами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Олейников
Мало того, я бы предложил оторвать им ноги и руки - самовар сделать и пенсий никаких не платить... Таких мразей нельзя оставлять подвижными...
Ответить
1 час.
Аким Воземчук
Да был момент в истории страны ,когда в одночасье исчезли все бандиты.Я то всё думал, куда они подевались??
Ответить
1 час.
Андрей Пищулин
Все они стали нашими депутатами,сенаторами,префектами,главами управ! По своей сути- ОНИ ПРОСТО СУКИ,ВОРЫ,ВЗЯТОЧНИКИ ,КОРРУПЦИОНЕРЫ и прочее! ГНИДЫ НА ТЕЛЕ РОССИЯН! КАК СДЕЛАТЬ,ЧЕГО СДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ? Напоминает вопрос В.И.Ленина(В.И.Сталина...)
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх