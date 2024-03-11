Невролог Гайфутдинов: отказ от курения поможет замедлить процесс старения мозга

Отказ от курения или злоупотребления алкоголем поможет замедлить процесс старения мозга. Об этом "Ридусу" рассказал доцент Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов.
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