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Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ

Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Курскую атомную электростанцию и «очень серьёзно» оценивает риск повреждения АЭС в результате нападения Вооружённых сил Украины на Курскую область, пишет Financial Times.

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