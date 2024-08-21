Гросси допустил возможность повреждения Курской АЭС при нападении ВСУ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Курскую атомную электростанцию и «очень серьёзно» оценивает риск повреждения АЭС в результате нападения Вооружённых сил Украины на Курскую область, пишет Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии