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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Темрюкском районе нашли скелет кита возрастом 20 млн лет

В Темрюкском районе нашли скелет кита возрастом 20 млн лет

ТЕМРЮК, 13 марта, ФедералПресс. Обрушившийся на Сочи оползень помог обнаружить древний артефакт. Случайный прохожий, прогуливавшийся по пляжу после ЧП, увидел скелет кита, уверен ученый из КубГУ Андрей Остапенко.

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