Генерал Ходжес: Трамп не хочет, чтобы его считали неудачником, потерявшим Украину

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес призвал не воспринимать за чистую монету слова избранного президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине и дождаться реальных действий после инаугурации.
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