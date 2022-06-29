Картина дня. Финансы

45 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сарматов
    Не кури больше эту дрянь..Она началась!
  • Сергей Сарматов
    Маузер достал товарищ Путин, а не револьвер..Она началась!
  • Владимир Морж
    думаю, что ВСЕ постсоветские страны присосались к Российским ресурсам. Та же Украина до сих пор торгует не своим газо...В Казахстане зерн...

Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Вильнюс и Брюссель установили правила транзита между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву

Литовские власти провели консультации с руководством Еврокомиссии (ЕК). Обсудив сложившуюся вокруг Калининграда ситуацию, Вильнюс и Брюссель установили правила транзита грузов между Калининградской областью и «материковой» Россией через Литву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх