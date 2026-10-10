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Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ

Axios: Трамп заключил сделку с Россией из-за ударов Киева по НПЗ

Решение президента США Дональда Трампа о сделке с Россией по дизельному топливу стало реакцией на отказ Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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