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GMKtec умудрилась разместить в компактном корпусе объемом 14,6 литра топовый Ryzen 9 9955HX3D, GeForce RTX 5070 и СЖО. ПК оценили в 2500 долларов

GMKtec умудрилась разместить в компактном корпусе объемом 14,6 литра топовый Ryzen 9 9955HX3D, GeForce RTX 5070 и СЖО. ПК оценили в 2500 долларов

Есть вариант и подешевле — с GeForce RTX 5060 TiGMKtec представила новую серию компактных игровых компьютеров NEO-X1, построенных на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 9000HX и настольных видеокарт Nvidia GeForce RTX 50.

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