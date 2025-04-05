AMD планирует выпуск Ryzen Z2 AI Extreme APU для игровых портативных устройств AMD не ост...

AMD планирует выпуск Ryzen Z2 AI Extreme APU для игровых портативных устройствAMD не останавливается, когда дело доходит до доминирования на рынке карманных устройств, и теперь, с недавно анонсированной серией Z2 APU, фирма планирует вывести производительность на новый уровень.