«Российские военные уже выполнили одну из целей спецоперации на Украине» — Василий Небензя Ольга ВайленкоВ ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о выполнении одной из целей специальной военной операции (СВО) на территории Украины – демилитаризации страны.