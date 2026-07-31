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«Ахмат» забьет «Спартаку», «Зенит» победит «Оренбург», а «Краснодар» разберется с «Факелом». Экспресс на РПЛ

«Ахмат» забьет «Спартаку», «Зенит» победит «Оренбург», а «Краснодар» разберется с «Факелом». Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 5.53.На ближайших выходных состоится второй тур Российской Премьер-лиги. Действующий чемпион «Зенит», уверенно начавший новый сезон, отправится в гости к «Оренбургу».

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