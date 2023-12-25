Резкое ухудшение погоды на Челябинскую область движется снежный шторм

Южный циклон, который пройдет через регион, принесет сильные осадки.Челябинский Гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение: в течение ближайших суток ожидается резкое ухудшение погоды вечером в понедельник, 25 декабря, ночью и днем 26 декабря.
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