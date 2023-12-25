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Резкое ухудшение погоды на Челябинскую область движется снежный шторм

Резкое ухудшение погоды на Челябинскую область движется снежный шторм

Южный циклон, который пройдет через регион, принесет сильные осадки.Челябинский Гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение: в течение ближайших суток ожидается резкое ухудшение погоды вечером в понедельник, 25 декабря, ночью и днем 26 декабря.

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