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Трамп пошел на экономическое лечение: что будет, если США введет новые пошлины

Трамп пошел на экономическое лечение: что будет, если США введет новые пошлины

Америка решилась на «фармацевтические эксперименты» с мировыми рынками.Президент США Дональд Трамп прокомментировал падение фондовых рынков, вызванное импортными пошлинами, заявив, что иногда для поправки экономической ситуации необходимо «принимать лекарства».

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Комментарии
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Eduard
Мир не перевернется.Как мир дарил деньги на жалкую Украину,так будит теперь США дарить!
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