Арбитражный суд Самарской области ввел наблюдение в отношении фонда «ЛИК» имени Григория Журавлева по заявлению ООО «Стандарт», требующего взыскать 13 млн рублей долга.
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