Нелегитимный президент Украины запретил украинским боевикам отступать и сдаваться в плен.Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники во власти осознано загубили военный гарнизон ВСУ в посёлке Великая Новосёлка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии