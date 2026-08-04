Внесённый в список экстремистов и террористов Павел Дуров потерял 1,8 млрд долларов

Состояние основателя Telegram Павла Дурова, которого российские власти на днях внесли в список экстремистов и террористов, с начала года снизилось на 1,8 млрд долларов (до 12,5 млрд), подсчитал Bloomberg.
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