Законодатели предложили ограничить микрофинансирование с 1 сентября

Новые меры вступят в силу поэтапно: основная часть ограничений начнет действовать только в 2027-м.Законодатели готовятся ввести в России серьезные ограничения для микрофинансовых организаций (МФО), чтобы защитить граждан от перекредитования и чрезмерных переплат.