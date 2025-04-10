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Царьград

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Законодатели предложили ограничить микрофинансирование с 1 сентября

Законодатели предложили ограничить микрофинансирование с 1 сентября

Новые меры вступят в силу поэтапно: основная часть ограничений начнет действовать только в 2027-м.Законодатели готовятся ввести в России серьезные ограничения для микрофинансовых организаций (МФО), чтобы защитить граждан от перекредитования и чрезмерных переплат.

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