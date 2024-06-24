США нанесли удар по российским туристам. К чему готовятся туроператоры

Санкции США против российской биржевой инфраструктуры повлияют на стоимость путевок за границу, однако повышение будет незначительным – около 2–3%, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА «Новости», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.