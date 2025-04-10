Ученые нашли в России сорняк из Европы, способный разрушать фундамент

В России нашли европейское гибридное растение «Богемская рейнутрия», способное из-за мощной корневой системы разрушать фундаменты домов, сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н.
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