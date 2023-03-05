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Юрий Бородавко о норвежских лыжниках: «Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – допингеры, включая астматиков»

Тренер Юрий Бородавко считает норвежских лыжников, страдающих астмой, допингистами. «Я считаю так: все те спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – это допингеры, включая астматиков.

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