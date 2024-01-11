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Примсоцбанк запустил новые дебетовые карты «Сегодня Плюс»

Примсоцбанк запустил новые дебетовые карты «Сегодня Плюс»

Реклама: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ИНН 2539013067 erid:LdtCKcok4 Примсоцбанк запустил новые моментальные дебетовые карты «Сегодня плюс» с привлекательными бонусами для клиентов! Держатели карт смогут получать: ∙ 6% кэшбэка за развлечения (рестораны, кафе, кинотеатры), а также оплату такси и покупок в аптеках.

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