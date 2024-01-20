Володин сообщил, что законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в Госдуму 22 января

Поправки предусматривают такое наказание и за другие преступления, например призывы к экстремизму и реабилитацию нацизмаВ понедельник, 22 января, в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии (статья 207.
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