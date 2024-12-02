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В Орловской области отремонтировали путепровод под Нарышкино

В Орловской области отремонтировали путепровод под Нарышкино

Сегодня, 2 декабря, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Бобруйск сообщило о завершении работ на путепроводе на обходе Нарышкино на 28-м километре автомобильной дороги Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь.

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