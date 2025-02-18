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Разгневанные польские фермеры разрывают союз Варшавы и Украины – Politico

Разгневанные польские фермеры разрывают союз Варшавы и Украины – Politico

На границе Польши и Украины с народным контролем встали местные фермеры в желтых жилетах. Они взяли на себя инициативу и силой досматривают автомобили, въезжающие со стороны соседней республики, даже кареты скорой помощи.

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