«Гарем» Михаила Калинина: зачем «всесоюзный староста» стал покровителем Большого театра

В 1919 году председателем Всероссийского Центрального Исполкома стал Михаил Калинин. Находясь на посту более тридцати лет, он заслужил звание «всесоюзного старосты» и авторитет среди товарищей-большевиков.
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