Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

МГ

Малик Гумеров

"Госдеп наконец разрешил" - во дерьмо , холуям своим пусть разрешает .... ! Опоздал - Россия не вассал госдепа ! Это в 90-е они назначали министров России , генералов армии . , олигархов через кого будут грабить Россию ... Сегодня - в унитаз это дерьмо .... , и их холуев во власти .... туда же - типа Медведева , Наебуллиной , Грефа , Кудрина , Костина , .... и пр. шваль - холопов !