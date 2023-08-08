ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!

Вы почувствовали уже свое счастье? Как, нет?! - Впитывайте - Блинкен заявил, что объяснял американским банкам, что Госдеп поддерживает экспорт российского зерна.

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Комментарии
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Игорь
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19 час.
Samarium
Вот уж спасибо, отцы родные....Алилуйяяяяя... свершилось... счастье неземное россиянам подвалило...
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Госдеп наконец разрешил&quot; - во дерьмо , холуям своим пусть разрешает .... !   Опоздал - Россия не вассал госдепа !       Это в 90-е  они назначали министров России , генералов армии . , олигархов   через кого будут грабить Россию ...                                          Сегодня - в унитаз это дерьмо .... , и  их холуев во власти .... туда же - типа Медведева , Наебуллиной , Грефа , Кудрина , Костина , .... и пр. шваль - холопов !
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16 час.

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