Вы почувствовали уже свое счастье? Как, нет?! - Впитывайте - Блинкен заявил, что объяснял американским банкам, что Госдеп поддерживает экспорт российского зерна.
Госдеп наконец разрешил России продлить зерновую сделку!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
19 час.
Samarium
Вот уж спасибо, отцы родные....Алилуйяяяяя... свершилось... счастье неземное россиянам подвалило...
Ответить
18 час.
МГ
Малик Гумеров
"Госдеп наконец разрешил" - во дерьмо , холуям своим пусть разрешает .... ! Опоздал - Россия не вассал госдепа ! Это в 90-е они назначали министров России , генералов армии . , олигархов через кого будут грабить Россию ... Сегодня - в унитаз это дерьмо .... , и их холуев во власти .... туда же - типа Медведева , Наебуллиной , Грефа , Кудрина , Костина , .... и пр. шваль - холопов !
Ответить
16 час.
Свежие комментарии