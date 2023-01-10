Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство 16 корпусов

Уже 16 корпусов индустриального парка «Руднево» полностью построены и готовы к размещению высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уже 16 корпусов индустриального парка «Руднево» полностью построены и готовы к размещению высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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