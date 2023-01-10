Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Хватит в Москве церквей, лучше дворы и парки благоустраивайте!Лёвкин: На юго-за...
  • Владимир Козлов
    Для кого строительство? Для мигрантов, которых миллионы в Москве и области?В Москве одобрили...
  • Сергей Федосеев
    ..если бы вытянуть все эти норки в одну улицу...Войстратенко: Дом...

Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство 16 корпусов

Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство 16 корпусов

Уже 16 корпусов индустриального парка «Руднево» полностью построены и готовы к размещению высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх