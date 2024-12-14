Пятница, 13 в Курской области для бандеровцев не задалась: Сразу 2 танка Challenger загорелись ярким пламенем

Александр Ситников 14 декабря 2024 г., 8:57 Еще одной плохой новостью для ВСУ стало форсирование реки Псел южнее Суджи Пятница, 13 декабря оказалась крайне результативным днем для «северян» на Курском направлении.
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