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«Киев не может, Москва – не хочет»: война на Украине переходит на новый этап – NYT

«Киев не может, Москва – не хочет»: война на Украине переходит на новый этап – NYT

Каждая из сторон российско-украинского конфликта в настоящее время активно использует ракеты и беспилотники, пытаясь заставить противника сдаться, что приводит к непрекращающимся человеческим страданиям.

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