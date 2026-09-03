«Киев не может, Москва – не хочет»: война на Украине переходит на новый этап – NYT

Каждая из сторон российско-украинского конфликта в настоящее время активно использует ракеты и беспилотники, пытаясь заставить противника сдаться, что приводит к непрекращающимся человеческим страданиям.
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