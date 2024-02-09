Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Получен новый ответ на вопрос, можно ли бить полицейских в России

Получен новый ответ на вопрос, можно ли бить полицейских в России

Очередной интересный приговор недавно оглашён в Подмосковье. Вопрос, можно ли бить полицейских, обсуждался в нашем обществе неоднократно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Руководство МВД заигрывает с диаспорами, а рядовые сотрудники полиции и мирные граждане страдают в каждом городе ипосеоении  страны/ эти уроды заполонили нашу территорию и живут по своим законам гор, чхать они хотели на наше законодательство и на нас, коренных жителей России. Пусть убираются все в свои аулы и кишлаки и там живут по своим понятиям. Россия - для россиян!
Ответить
4 час.
Владимир Шалимов
А продажность судей? Что с ней делать? Пора лишать их показушной неприкосновенности. Вся их деятельность, да и обычная жизнь должна быть под постоянным прицелом видеонаблюдений. Иначе, на хрена им платят очень большие зарплаты и дают массу льгот?
Ответить
3 час.
Вета Панова
Азербайджанцы особенно обнаглели в России
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх