Получен новый ответ на вопрос, можно ли бить полицейских в России

ninikooo Митусова

Руководство МВД заигрывает с диаспорами, а рядовые сотрудники полиции и мирные граждане страдают в каждом городе ипосеоении страны/ эти уроды заполонили нашу территорию и живут по своим законам гор, чхать они хотели на наше законодательство и на нас, коренных жителей России. Пусть убираются все в свои аулы и кишлаки и там живут по своим понятиям. Россия - для россиян!