Очередной интересный приговор недавно оглашён в Подмосковье. Вопрос, можно ли бить полицейских, обсуждался в нашем обществе неоднократно.
Получен новый ответ на вопрос, можно ли бить полицейских в России
Комментарии
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ninikooo Митусова
Руководство МВД заигрывает с диаспорами, а рядовые сотрудники полиции и мирные граждане страдают в каждом городе ипосеоении страны/ эти уроды заполонили нашу территорию и живут по своим законам гор, чхать они хотели на наше законодательство и на нас, коренных жителей России. Пусть убираются все в свои аулы и кишлаки и там живут по своим понятиям. Россия - для россиян!
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4 час.
Владимир Шалимов
А продажность судей? Что с ней делать? Пора лишать их показушной неприкосновенности. Вся их деятельность, да и обычная жизнь должна быть под постоянным прицелом видеонаблюдений. Иначе, на хрена им платят очень большие зарплаты и дают массу льгот?
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3 час.
Вета Панова
Азербайджанцы особенно обнаглели в России
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1 час.
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