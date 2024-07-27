Steak Lovers
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Steak Lovers

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Маринуем уже фаршированные помидоры: готовы всего за 1 день

Маринуем уже фаршированные помидоры: готовы всего за 1 день

Середина лета самое подходящее время для подготовки зимних закаток. Одним из лучших вариантов солений к холодам станут маринованные помидоры с фаршировкой из зелени и чеснока, в отличие от обычных они готовятся всего сутки и сразу набирают вкус и сочность.

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