Маринуем уже фаршированные помидоры: готовы всего за 1 день

Середина лета самое подходящее время для подготовки зимних закаток. Одним из лучших вариантов солений к холодам станут маринованные помидоры с фаршировкой из зелени и чеснока, в отличие от обычных они готовятся всего сутки и сразу набирают вкус и сочность.