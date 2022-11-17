Новый этап в энергоснабжении Украины - в стране начались отключения реакторов на атомных электростанциях

Украина 17 ноября сообщила Международному агентству по атомной энергии об отключении от электросетей ряда АЭС на западе страны, куда, как планировалось, в ноябре и в декабре должны были прибыть эксперты агентства.
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