Запуск міжконтинентальної балістичної ракети в КНДР. 24 березня 2022 року. США звинуватили КНДР у порушенні резолюцій Радбезу ООН Повідомляється, що ракета здатна досягти будь-якої точки на території США Запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), зроблений КНДР вранці 24 березня, є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу не тільки для регіону, а й […] Сообщение США звинуватили КНДР у порушенні резолюцій Радбезу ООН появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.