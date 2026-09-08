Шоу-бизнес: Чуть не сгубил участницу «Холостяка» на Бали, а потом на ней женился: Чем прославился сжигавший авто и избивавший людей Михаил Литвин

В последние годы кумирами молодёжи всё чаще становятся не актёры, певцы или музыканты и даже не выдающиеся спортсмены, а блогеры, которые зарабатывают популярность при помощи разнообразного, а иногда и скандального контента.
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