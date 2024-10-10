Эксперт рассказала, возможен ли разрушительный ураган «Милтон» в России

Температура на Земле продолжит расти, что приведет к учащению стихийных бедствий Мощный ураган «Милтон», обрушившийся на США, может сказаться и на погоде в России, считает старший научный сотрудник сибирского Института экологии и географии Анна Возмищева.
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