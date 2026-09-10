В США украинца приговорили к четырём годам тюрьмы за кибермошенничество

Гражданин Украины Алексей Литвиненко был приговорён судом штата Теннесси к четырём годам лишения свободы за участие в кибермошеннической деятельности, связанной с распространением вредоносного программного обеспечения Conti.
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