Суперкомпьютеру Илона Маска выделили 150 МВт — теперь он заработает почти во всю мощь

Американская федеральная корпорация TVA (Tennessee Valley Authority) одобрила выделение суперкомпьютеру Colossus компании xAI Илона Маска (Elon Musk) мощности в 150 МВт, что позволит запустить объект почти в полную силу.
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