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Глава медицинской панели Пекина-2022: «Мы довольны стандартами системы тестирования на коронавирус, которые применяются в Китае»

Глава медицинской экспертной панели Олимпийских игр Брайан Макклоски сообщил, что его устраивает процесс тестирования участников Олимпиады-2022 на коронавирус.

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